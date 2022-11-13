Mustafa Muhammed'in asisti Nantes'a yetmedi

Fransa Ligue 1'in 15. haftasında Antoine Kombouare'nin ekibi Nantes ile Olivier Pantaloni'nin yönetimindeki Ajaccio karşı karşıya geldi.



Louis Fonteneau Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 beraberlik ile sona ererken ev sahibi Nantes'in golleri; 70. dakikada Ludovic Blas ve 89. dakikada Moses Simon'dan geldi. Ludovic Blas'ın golünde asist, Galatasaray'dan kiralanan Mustafa Muhammed'in ayağından geldi. Konuk Ajaccio'nun golleri ise 57. dakikada penaltıdan Yucef Belaili ve 66. dakikada Romain Hamouma'dan geldi.



Bu sonuçla beraber Nantes puanını 13'e yükseltirken, Ajaccio 12 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Nantes deplasmanda Troyes'a konuk olurken, Ajaccio evinde Angers'i ağırlayacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ