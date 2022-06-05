Mustafa Muhammed'in aklı Fransa'da!

Galatasaray'ın Mısırlı oyuncusu Mustafa Muhammed, sarı-kırmızılı takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. 24 yaşındaki oyuncu için Lille ve Lyon devreye girdi.

Haber; Yeni Şafak, Fotoğraf; AA
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Mustafa Muhammed'in aklı Fransa'da!
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05 Haziran 2022 09:46
Galatasaray'ın forvet hattında yer alan isimlerden Mustafa Muhammed'in yeni adresinin Fransa olacağı öne sürüldü.

Mısır basınına yansıyan iddialara göre; Zamalek'in geri dönmesi için nabız yokladığı Galatasaray'ın forveti, eski takımından gelen teklifi geri çevirirken, kariyerine Fransa'da devam etmek istediğini aktardı.

Lille ve Lyon peşinde

Söz konusu haberlerde geride kalan sezonun uzun bir bölümünü yedek kulübesinde geçiren Mısırlı forvetin, Fransız ekipleri Lille ve Lyon'un gündeminde olduğu ve 24 yaşındaki oyuncunun yeni bir heyecan yaşamak adına Fransa'dan gelmesi muhtemel tekliflere olumlu yaklaştığı vurgulandı.

Mustafa Muhammed, Galatasaray forması altında geçtiğimiz sezon 16'sı ilk 11'de olmak üzere 41 resmi karşılaşmada sahaya çıkarken, 8 gol ve 5 asistlik hücum performansı sergiledi.

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