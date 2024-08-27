Mustafa Muhammed için 15 milyon euroluk teklif ve ret!

Galatasaray'dan Fransız ekibi Nantes'e transfer olan Mustafa Muhammed'in talipleri artıyor.
L'Equipe'te yer alan habere göre; Arabistan ekibi Al Ahli, Mısırlı golcü için 15 milyon euroluk teklif yaptı.
NANTES'TEN TEKLİFE RET
Haberde Nantes'in bu teklifi düşünmeden reddettiği belirtildi.
Öte yandan oyuncu ile sadece Al Ahli'nin ilgilenmediği yazıldı. Marsilya ve Wolverhampton'ın 26 yaşındaki golcünün durumunu sorduğu ifade edildi.
AYRILMA İHTİMALİ YÜKSEK
Mustafa Muhammed'in transfer dönemi bitmeden kulüpten ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu da aktarıldı.
Nantes, tecrübeli oyuncuyu Galatasaray'dan 5,75 milyon euroya kadrosuna katmıştı. Fransız ekibinde 82 maça çıkan Muhammed, 19 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
L'Equipe'te yer alan habere göre; Arabistan ekibi Al Ahli, Mısırlı golcü için 15 milyon euroluk teklif yaptı.
NANTES'TEN TEKLİFE RET
Haberde Nantes'in bu teklifi düşünmeden reddettiği belirtildi.
Öte yandan oyuncu ile sadece Al Ahli'nin ilgilenmediği yazıldı. Marsilya ve Wolverhampton'ın 26 yaşındaki golcünün durumunu sorduğu ifade edildi.
AYRILMA İHTİMALİ YÜKSEK
Mustafa Muhammed'in transfer dönemi bitmeden kulüpten ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu da aktarıldı.
Nantes, tecrübeli oyuncuyu Galatasaray'dan 5,75 milyon euroya kadrosuna katmıştı. Fransız ekibinde 82 maça çıkan Muhammed, 19 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.