Mustafa Muhammed için 15 milyon euroluk teklif ve ret!

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Nantes forması giyen Mustafa Muhammed için 15 euroluk teklif yaptı. İşte detaylar...

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Mustafa Muhammed için 15 milyon euroluk teklif ve ret!
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27 Ağustos 2024 13:06
Galatasaray'dan Fransız ekibi Nantes'e transfer olan Mustafa Muhammed'in talipleri artıyor.

L'Equipe'te yer alan habere göre; Arabistan ekibi Al Ahli, Mısırlı golcü için 15 milyon euroluk teklif yaptı.

NANTES'TEN TEKLİFE RET

Haberde Nantes'in bu teklifi düşünmeden reddettiği belirtildi.

Öte yandan oyuncu ile sadece Al Ahli'nin ilgilenmediği yazıldı. Marsilya ve Wolverhampton'ın 26 yaşındaki golcünün durumunu sorduğu ifade edildi.

AYRILMA İHTİMALİ YÜKSEK

Mustafa Muhammed'in transfer dönemi bitmeden kulüpten ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu da aktarıldı.

Nantes, tecrübeli oyuncuyu Galatasaray'dan 5,75 milyon euroya kadrosuna katmıştı. Fransız ekibinde 82 maça çıkan Muhammed, 19 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. 

 
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