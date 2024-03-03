Mustafa Kemal Kılıç: ''Kazanmak her şeyden önemli''

Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kemal Kılıç, Giresunspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mustafa Kemal Kılıç: ''Kazanmak her şeyden önemli''
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03 Mart 2024 17:31
Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kemal Kılıç, 1-0 kazanılan Giresunspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Mustafa Kemal Kılıç, Giresun deplasmanında önemli bir 3 puan aldıklarına işaret etti.

Zor bir maç oynadıklarını belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Rakibimiz müthiş mücadele gösterdi. Olmazsa olmaz bir maçımızdı. Alt taraftan kurtulma adına önemliydi. Galibiyeti koruma çabası biraz panik havası yarattı. Kazanmak her şeyden önemliydi bu maçta. Çok iyi oynadığımızı söyleyemeyeceğim. Zaman zaman gol pozisyonları yakaladık. Ama olmadı. Bu galibiyet hem lige sıkı sıkıya tutunmamız hem de bir basamak yukarıya çıkmamız adına çok önemli. Bu anlamda takımımı kutluyorum."

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