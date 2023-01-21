Mustafa Dalcı: 'İnşallah ligde kalacağız'

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Dyorex Boluspor'u 5-1 yenen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Mustafa Dalcı, bunun bir başlangıç olduğunu ve yeni transferlerle kurdukları takımla ligde kalacaklarına inandığını söyledi.



Dalcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, her maçı final mücadelesi gibi oynamaları gerektiğini oyuncularıyla paylaştığını belirterek, "Gerçekten işimiz çok zor, sıfırdan yeni bir takım yaptık, bugün 10-15 günde oluşturulan bir takım seyrettiniz. Ama oyuncularımızın tecrübesi, yetenekleri bir şeylere inanmış olmaları bugünkü skoru ortaya çıkardı." dedi.



Boluspor'un iki yıldır ligde birbirini tanıyan oyuncularla mücadele ettiğini ve iyi bir takım olduğunu vurgulayan Dalcı, "Bu takımı bu şekilde yenebilmek gerçekten zor bir iş. Biz burada zor olan bir durumu pozitif bir duruma çevirmek adına sonsuz mücadele vereceğiz. Bu belki bir başlangıç, ama bu ligi iyi biliyoruz, bizim için seri gerekiyor, bundan sonra oynayacağımız 16 maçta en az iki üç defa seri yapmayı planlıyoruz. İnşallah ligin sonunda bu ligde kalmayı, hak edecek bir mücadeleyle beraber gerçekleştireceğiz. Burada herkesin pozitif düşünmesi gerekiyor. Bu iş tek başına hocayla, futbolcuyla ya da yönetimle olmuyor. Dolayısıyla bu işin içinde taraftar var, camia var, basın var herkesin pozitif düşünmesi lazım." ifadelerini kullandı.



Camiaya seslenen Dalcı, "Birlik zamanı, 100. yılında bu takımı kurtarmak adına gerçekten oyuncularımız çok cesur. Bu çocuklar inşallah ligin sonunda bu takımı hak ettiği yerde tutacak ve en kısa zamanda Gençlerbirliği bu sorunlardan uzaklaşacak ve güzel günler gelecek." değerlendirmesinde bulundu.





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