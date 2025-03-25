Galatasaray'ın sezon sonu sözleşmesi sona erecek Fernando Muslera'ya veda etmesi beklenirken yerine kimin geleceği merak konusu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılıların gündemine Liverpool'un kalecisi Alisson Becker'i aldığı iddia edildi. Haber Global'de yer alan habere göre, Muslera'nın yerine 1 numaralı aday olan Alisson Becker için harekete geçildi.
CLAUDIO TAFFAREL YARDIMCI OLACAK
Sarı-kırmızılıların bu transferde Liverpool'da kaleci antrenörlüğü yapan eski kalecisi Claudio Taffarel'den yardım alacağı belirtildi.
GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR
32 yaşındaki Alisson'un da Galatasaray'da forma giymeye sıcak baktığı aktarıldı.
Brezilyalı kalecinin Liverpool ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılıların gündemine Liverpool'un kalecisi Alisson Becker'i aldığı iddia edildi. Haber Global'de yer alan habere göre, Muslera'nın yerine 1 numaralı aday olan Alisson Becker için harekete geçildi.
CLAUDIO TAFFAREL YARDIMCI OLACAK
Sarı-kırmızılıların bu transferde Liverpool'da kaleci antrenörlüğü yapan eski kalecisi Claudio Taffarel'den yardım alacağı belirtildi.
GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR
32 yaşındaki Alisson'un da Galatasaray'da forma giymeye sıcak baktığı aktarıldı.
Brezilyalı kalecinin Liverpool ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.