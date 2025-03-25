Muslera'nın yerine dünyanın konuşacağı isim

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sezon sonu ayrılığına kesin gözüyle bakılırken eldivenleri devralacak isme dair her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor.

Haber; Haber Global, Fotoğraf; AA
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Muslera'nın yerine dünyanın konuşacağı isim
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25 Mart 2025 09:45
Galatasaray'ın sezon sonu sözleşmesi sona erecek Fernando Muslera'ya veda etmesi beklenirken yerine kimin geleceği merak konusu.

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılıların gündemine Liverpool'un kalecisi Alisson Becker'i aldığı iddia edildi. Haber Global'de yer alan habere göre, Muslera'nın yerine 1 numaralı aday olan Alisson Becker için harekete geçildi.

CLAUDIO TAFFAREL YARDIMCI OLACAK

Sarı-kırmızılıların bu transferde Liverpool'da kaleci antrenörlüğü yapan eski kalecisi Claudio Taffarel'den yardım alacağı belirtildi.

GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

32 yaşındaki Alisson'un da Galatasaray'da forma giymeye sıcak baktığı aktarıldı.

Brezilyalı kalecinin Liverpool ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 

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