Muslera'dan L.Moskova'ya tepki

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Lokomotiv Moskova maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Muslera'dan L.Moskova'ya tepki
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04 Kasım 2021 23:01
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Lokomotiv Moskova karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Muslera "3 puan parolasıyla çıktık. Kazanacak fırsatları yakaladık. Şans ayağınıza geldiğinizde fırsatları değerlendirmelisiniz. Değerlendiremedik. Beraberlik golünü buldular. 1 puan rakibe yarıyormuş gibi vakit geçirdiler. Son dakikaya kadar kazanmak için mücadele ettik. Hala lideriz, hala her şey bizim elimizde." dedi.

Fernando Muslera ayrıca "Bu tip seviyelerde pozisyon geldiği zaman mutlaka rakibi cezalandırmak lazım. Defansif olarak da konsantrasyon maksimum olmalı. 1 anlık konsantrasyon kaybı cezalandırılabiliyor. Yapacak bir şey yok. Bu konuya daha çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.

 


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