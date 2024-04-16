Denver Nuggets'ın yıldızı Jamal Murray, takım arkadaşı Nikola Jokic ile "NBA'deki en iyi ikili" olduklarına inandığını söyledi.



Murray, daha büyük pazar takımlarında yer alan yıldızların gölgelerinde kalmalarına rağmen, saha içi etkinlik ve uyum söz konusu olduğunda Jokic ile performanslarının ayrı bir noktada olduğuna olan inancını şu sözlerle dile getirdi:



"Cidden inandığım sıralamayı yapmamı istiyorsanız, bence en iyi ikili biziz. İnsanların büyük pazarlarda yer alan LeBron (James) ve AD'nin (Anthony Davis), Dame (Lillard) ve Giannis'in (Antetokounmpo) ya da Luka (Doncic) ve Kyrie'nin (Irving) neler yaptığına daha çok ilgi duyduklarını düşünüyorum.



Eğer iş bitiricilik ve beraber oynayabilme açısından bakıyorsak, bence Jokic ve ben şüphesiz bir numarayız."



Oldukça çekişmeli geçen Batı Konferansı'nı 57-25'lik muhteşem bir dereceyle ikinci sırada tamamlayan Nuggets, sezon boyunca istikrarlı bir şekilde yüksek bir performans sergiledi.



Jokic'in muhteşem performansı, maç başına 26,4 sayı, 12,4 ribaund ve 9,0 asist ortalamalarıyla kendisini kariyerinin üçüncü MVP ödülü yolunda üst sıralara taşıdı.



Murray ise, Jokic'in yanında istikrarlı performansını sürdürerek maç başına 21,2 sayı, 4,1 ribaund ve 6,5 asist ortalamalarıyla Nuggets'ın başarısına en önemli katkıda bulunan oyunculardan biri oldu.





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