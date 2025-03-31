Murat Özkaya'dan taraftar tepkisi!

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Başakşehir maçı öncesi, "Her zamanki gibi boş tribünler, çok kötü! Stadyumu doldurun." dedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Murat Özkaya'dan taraftar tepkisi!
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31 Mart 2025 19:32
Süper Lig'de 29. haftanın son maçında Eyüpspor ile Başakşehir karşı karşıya gelecek.

Eyüpspor'un başkanı Murat Özkaya, bu karşılaşmadan önce taraftara sitemde bulundu.

Özkaya, karşılaşma öncesi gelen, "Nasıl bir maç bekliyorsunuz?" sorusunun ardından, "Her zamanki gibi boş tribünler, çok kötü! Stadyumu doldurun." diye konuştu.

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