Muhammed Ihattaren, futbola geri dönüyor!

İtalya Serie A ekibi Sampdoria'dan ayrıldıktan sonra futbolu bırakacağı haberleri çıkan Muhammed Ihattaren, açıklamada bulundu.



19 yaşındaki Ihattaren, "Sampdoria'dan ayrıldım çünkü ben yokmuşum gibi davrandılar. Maaşımı ödemediler" ifadelerini kullandı.



Ihattaren, Instagram adresinden bir fotoğraf paylaşarak, eski futbolcu Gerald Vanenburg ile çalışmalara devam ettiğini açıkladı.



Hollanda basınında çıkan haberlerde ise; Ihattaren'ın yeni bir takım bulmak için menajer Ali Dursun ile anlaşmaya vardığı belirtildi. Dursun'un, genç futbolcu için Utrecht ile görüştüğü ve masada 1.5 yıllık sözleşme olduğu kaydedildi.



Vanenburg ise, "Gençken ben de hatalar yaptım. Bu hayatta herkes hata yapabilir. Önemli olan futbolu ilk sıraya koymak ve yapılan hatalardan ders almak" şeklinde konuştu.





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