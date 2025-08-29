29 Ağustos
Göztepe-Konyaspor
21:30
29 Ağustos
Vanspor FK-Bandırmaspor
19:00
29 Ağustos
Sarıyer-Erzurumspor
21:30
29 Ağustos
Hamburger SV-St. Pauli
21:30
29 Ağustos
Elche-Levante
20:30
29 Ağustos
Valencia-Getafe
22:30
29 Ağustos
Cremonese-Sassuolo
19:30
29 Ağustos
Lecce-AC Milan
21:45
29 Ağustos
Lens-Brest
21:45
29 Ağustos
FC Groningen-Heracles
21:00

Muğlaspor sezonun açılışını yapacak!

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk haftayı bay geçen Muğlaspor, cumartesi günü oynayacağı Sincan Belediyesi Ankaraspor oynayacağı maç ile sezonu açacak.

calendar 29 Ağustos 2025 15:26
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk haftayı bay takım olarak geçiren Muğlaspor, 2'nci hafta maçında cumartesi günü deplasmanda Sincan Belediyesi Ankaraspor'la karşı karşıya gelecek.

Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçta Levent Gümüşdere düdük çalacak.

Geçen sezon 3'üncü Lig'de Muğlaspor'u şampiyon yapan Teknik Direktör Besim Durmuş, Ankara deplasmanından iyi bir skorla dönüp sezona güzel bir başlangıç yapmak istediklerini dile getirdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
