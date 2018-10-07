Mourinho'nun soyunma odası konuşması; 'Erkek olun'

2-0'dan geri dönerek 3-2 mağlup ettiği karşılaşmadasoyunma odasında yaptığı konuşma ortaya çıktı.Oyuna ikinci yarının başında giren Fellaini maç sonu Jose Mourinho'nun, oyunculara söylediği dikkat çekici sözleri paylaştı.Maçın ardından konuşan Fellaini, "Devre arasında Mourinho, bizden erkek olmamızı, korkmamamızı ve sadece oyun oynamamızı istedi. Biz de bunu yaptık. İkinci yarı daha agresif oynadık ve daha fazla pozisyon bularak kazandık" ifadelerini kullandı.İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Manchester United, 70. dakikada Mata, 76. dakikada Martial ve 90. dakikada Sanchez'in kaydettiği gollerle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.