  •  
    Ve Terim talimatı verdi, maaşa yüzde 500 zam!
  •  
    İşte F.Bahçe'nin yeni sponsoru! Açıklamıştı...
  •  
    Galatasaray düğmeye basıyor! Resmi teklif...
  •  
    Ali Koç: "Cocu kalacak" Wenger ve Blanc ise...
  •  
    Beşiktaş'ta Ljacic şoku!.. Sırbistan'dan haber var

Mourinho'nun soyunma odası konuşması; "Erkek olun"

Manchester United'ın orta saha oyuncusu Marouane Fellaini, Jose Mourinho'nun Newcaslte United maçının soyunma odasında yaptığı konuşmayı anlattı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Mourinho'nun soyunma odası konuşması; 'Erkek olun'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ekim 2018 13:37
Machester United'ın Newcastle United'ı 2-0'dan geri dönerek 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada Jose Mourinho'nun soyunma odasında yaptığı konuşma ortaya çıktı.

Oyuna ikinci yarının başında giren Fellaini maç sonu Jose Mourinho'nun, oyunculara söylediği dikkat çekici sözleri paylaştı.

"ERKEK OLMAMIZI İSTEDİ"

Maçın ardından konuşan Fellaini, "Devre arasında Mourinho, bizden erkek olmamızı, korkmamamızı ve sadece oyun oynamamızı istedi. Biz de bunu yaptık. İkinci yarı daha agresif oynadık ve daha fazla pozisyon bularak kazandık" ifadelerini kullandı.

İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Manchester United, 70. dakikada Mata, 76. dakikada Martial ve 90. dakikada Sanchez'in kaydettiği gollerle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için