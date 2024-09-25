Mourinho'nun sistem ısrarı

Fenerbahçe'de derbi mağlubiyetinin yankıları sürüyor. Kendi evinde ezeli rakibi Galatasaray'a 3-1 yenilerek zirveden 5 puan geriye düşen sarı-lacivertli takımda teknik patron Jose Mourinho'nun sistemi ve oyuncu tercihleri tartışmaya açıldı.
OYUN ELEŞTİRİLDİ
Derbi öncesinde oynanan maçlardaki futbol keyif vermezken, sonuç alınması ve gol yenmemesi sebebiyle çok fazla eleştiri yoktu. Ancak derbideki etkisiz futbol ve Galatasaray'ın aldığı net galibiyet sonrası Teknik direktör Jose Mourinho'nun sistemi de eleştiri toplamaya başladı.
SİSTEMİ DEĞİŞTİRMEYECEK
Portekizli teknik adam ise sezon başından bu yana çalıştığı sistemde değişikliğe gitmeyi düşünmüyor. Önde çok fazla baskı yapılmasının savunmada açıklara sebep olduğunu düşünen Mourinho daha dengeli bir oyun anlayışı benimsemişti. Deneyimli teknik adam sadece ön bölge oyunu değil, geçiş oyunları üzerine bir plan yapmıştı.
Bu çerçevede Saint Maximin transferi yapıldı. Dusan Tadic sağ kanada geçerken İrfan Can Kahveci gibi formda bir isim beklenmedik biçimde kulübeye geldi. Derbi sonrasında sistem değişikliği beklentisi olsa da sarı-lacivertliler bugüne kadarki sistemi ile yola devam edecek. Maximin bu nedenle sarı-lacivertlilerin önemli bir parçası olmayı sürdürecek.
İKİ FARKLI TAKIM
Sarı-lacivertli takım yarın sahasında Union SG'yi konuk edecek. UEFA Avrupa Ligi sınavında farklı bir kadro sahada olacak. Geniş ve kaliteli bir futbolcu grubuna sahip olan Fenerbahçe'de iki ayrı takım planlanıyor. Bir takım ligi götürürken, diğer ekip ise Avrupa'da mücadele edecek. Böylelikle oynamayan oyuncu kalmayacağı gibi iki kulvara da yıpranmamış takımlarla çıkılacak.
OYUN ELEŞTİRİLDİ
Derbi öncesinde oynanan maçlardaki futbol keyif vermezken, sonuç alınması ve gol yenmemesi sebebiyle çok fazla eleştiri yoktu. Ancak derbideki etkisiz futbol ve Galatasaray'ın aldığı net galibiyet sonrası Teknik direktör Jose Mourinho'nun sistemi de eleştiri toplamaya başladı.
SİSTEMİ DEĞİŞTİRMEYECEK
Portekizli teknik adam ise sezon başından bu yana çalıştığı sistemde değişikliğe gitmeyi düşünmüyor. Önde çok fazla baskı yapılmasının savunmada açıklara sebep olduğunu düşünen Mourinho daha dengeli bir oyun anlayışı benimsemişti. Deneyimli teknik adam sadece ön bölge oyunu değil, geçiş oyunları üzerine bir plan yapmıştı.
Bu çerçevede Saint Maximin transferi yapıldı. Dusan Tadic sağ kanada geçerken İrfan Can Kahveci gibi formda bir isim beklenmedik biçimde kulübeye geldi. Derbi sonrasında sistem değişikliği beklentisi olsa da sarı-lacivertliler bugüne kadarki sistemi ile yola devam edecek. Maximin bu nedenle sarı-lacivertlilerin önemli bir parçası olmayı sürdürecek.
İKİ FARKLI TAKIM
Sarı-lacivertli takım yarın sahasında Union SG'yi konuk edecek. UEFA Avrupa Ligi sınavında farklı bir kadro sahada olacak. Geniş ve kaliteli bir futbolcu grubuna sahip olan Fenerbahçe'de iki ayrı takım planlanıyor. Bir takım ligi götürürken, diğer ekip ise Avrupa'da mücadele edecek. Böylelikle oynamayan oyuncu kalmayacağı gibi iki kulvara da yıpranmamış takımlarla çıkılacak.