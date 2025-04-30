Mourinho, derbi planını kararlaştırdı!

Fenerbahçe, sezonun ilk derbisinden galibiyetle ayrılmak için Beşiktaş maçına yoğun bir şekilde hazırlanıyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Teknik direktör Jose Mourinho, hem şampiyonluk yarışından kopmamak hem de büyük maçlardaki ilk zaferini almak amacıyla Siyah-Beyazlı ekibi ayrıntılı şekilde analiz etti. Portekizli hoca, özellikle orta saha kurgusuna büyük önem veriyor.
HIZLI ATAKLARA KİLİT PLAN
Beşiktaş, bu sezon elde ettiği flaş galibiyetlerde orta alandan geliştirdiği hızlı hücumlarla ön plana çıkmıştı. Mourinho'nun da bu tehdidi durdurmak için merkezde üç oyuncuyla sahaya çıkmayı düşündüğü ifade edildi.
Tecrübeli teknik adam, savunmada ister üçlü ister dörtlü düzeni tercih etsin, orta alandaki yoğunluğu korumakta kararlı. Derbide Fred'in yanında Szymanski ve İsmail Yüksek'in görev yapması bekleniyor. Ancak Sofyan Amrabat'ın son durumu bu yapıyı değiştirebilir.
KARAR MAÇTAN BİR GÜN ÖNCE VERİLECEK
Sakatlığı nedeniyle takımdan bir süredir ayrı kalan Faslı futbolcunun hafta içinde çalışmalara başlaması planlanıyor. Ancak Beşiktaş derbisine yetişip yetişemeyeceği henüz net değil.
Amrabat'ın forma giyip giyemeyeceği, 2 Mayıs Cumartesi günü yapılacak son idman sonrası belli olacak.
Teknik direktör Jose Mourinho, hem şampiyonluk yarışından kopmamak hem de büyük maçlardaki ilk zaferini almak amacıyla Siyah-Beyazlı ekibi ayrıntılı şekilde analiz etti. Portekizli hoca, özellikle orta saha kurgusuna büyük önem veriyor.
HIZLI ATAKLARA KİLİT PLAN
Beşiktaş, bu sezon elde ettiği flaş galibiyetlerde orta alandan geliştirdiği hızlı hücumlarla ön plana çıkmıştı. Mourinho'nun da bu tehdidi durdurmak için merkezde üç oyuncuyla sahaya çıkmayı düşündüğü ifade edildi.
Tecrübeli teknik adam, savunmada ister üçlü ister dörtlü düzeni tercih etsin, orta alandaki yoğunluğu korumakta kararlı. Derbide Fred'in yanında Szymanski ve İsmail Yüksek'in görev yapması bekleniyor. Ancak Sofyan Amrabat'ın son durumu bu yapıyı değiştirebilir.
KARAR MAÇTAN BİR GÜN ÖNCE VERİLECEK
Sakatlığı nedeniyle takımdan bir süredir ayrı kalan Faslı futbolcunun hafta içinde çalışmalara başlaması planlanıyor. Ancak Beşiktaş derbisine yetişip yetişemeyeceği henüz net değil.
Amrabat'ın forma giyip giyemeyeceği, 2 Mayıs Cumartesi günü yapılacak son idman sonrası belli olacak.