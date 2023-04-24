Galatasaray'dan Pisa'ya kiralık olarak giren Olimpiu Morutan'ın talipleri artıyor.



PISA TRANSFERDE ISRARCI



İtalyan basınında yer alan habere göre, Pisa'nın Rumen futbolcunun bonservisini almak istediği aktarıldı. Kulübün, Morutan'ın transferinde ısrarcı olduğu ve bonservis için Galatasaray ile görüştüğü belirtildi.



OPSİYONU 5.5 MİLYON EURO



Pisa için satın alma opsiyonunun 5.5 milyon euro olduğu hatırlatıldı. İtalyan ekibinin, bu rakamı düşürmek istediği ve opsiyon için son tarihin 31 Mayıs olduğu kaydedildi.



İTALYA'DAN YENİ TALİP



Il Mattino'nun haberinde, Morutan için Pisa'nın dışında Salernitana'nın da devrede olduğu öne sürüldü. Serie A ekibinin, 23 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği ifade edildi.



BU SEZON RAKAMLARI



Pisa forması altında bu sezon başarılı bir grafik çizen Olimpiu Morutan, çıktığı 24 maçta 6 gol attı ve 7 asist yaptı.





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