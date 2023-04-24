Morutan'ın talipleri artıyor!

İtalyan ekibi Salernitana'nın, Pisa'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Galatasaray'da forma giyen Olimpiu Morutan ile ilgilendiği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Morutan'ın talipleri artıyor!
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24 Nisan 2023 20:07
Galatasaray'dan Pisa'ya kiralık olarak giren Olimpiu Morutan'ın talipleri artıyor.

PISA TRANSFERDE ISRARCI

İtalyan basınında yer alan habere göre, Pisa'nın Rumen futbolcunun bonservisini almak istediği aktarıldı. Kulübün, Morutan'ın transferinde ısrarcı olduğu ve bonservis için Galatasaray ile görüştüğü belirtildi.

OPSİYONU 5.5 MİLYON EURO

Pisa için satın alma opsiyonunun 5.5 milyon euro olduğu hatırlatıldı. İtalyan ekibinin, bu rakamı düşürmek istediği ve opsiyon için son tarihin 31 Mayıs olduğu kaydedildi.

İTALYA'DAN YENİ TALİP

Il Mattino'nun haberinde, Morutan için Pisa'nın dışında Salernitana'nın da devrede olduğu öne sürüldü. Serie A ekibinin, 23 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği ifade edildi.

BU SEZON RAKAMLARI

Pisa forması altında bu sezon başarılı bir grafik çizen Olimpiu Morutan, çıktığı 24 maçta 6 gol attı ve 7 asist yaptı.

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