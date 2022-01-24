Moreirense, Kevin Mirallas'ı açıkladı!

Portekiz ekibi Moreirense, bir dönem Gaziantep FK forması da giyen Kevin Mirallas'ı transfer etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Moreirense, Kevin Mirallas'ı açıkladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ocak 2022 22:28
Portekiz ekibi Moreirense, Kevin Mirallas'ı transfer ettiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, bonservisi elinde olan 34 yaşındaki Belçikalı oyuncuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

2020-21 sezonunda Süper Lig ekibi Gaziantep FK'de forma giyen Portekizli oyuncu yaz transfer döneminden bu yana kulüpsüzdü.

Mirallas, Gaziantep'te çıktığı 31 maçta, 7 gol- 5 asist yapmıştı.

SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.