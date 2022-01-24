Moreirense, Kevin Mirallas'ı açıkladı!

Portekiz ekibi Moreirense, Kevin Mirallas'ı transfer ettiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, bonservisi elinde olan 34 yaşındaki Belçikalı oyuncuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.
2020-21 sezonunda Süper Lig ekibi Gaziantep FK'de forma giyen Portekizli oyuncu yaz transfer döneminden bu yana kulüpsüzdü.
Mirallas, Gaziantep'te çıktığı 31 maçta, 7 gol- 5 asist yapmıştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, bonservisi elinde olan 34 yaşındaki Belçikalı oyuncuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.
2020-21 sezonunda Süper Lig ekibi Gaziantep FK'de forma giyen Portekizli oyuncu yaz transfer döneminden bu yana kulüpsüzdü.
Mirallas, Gaziantep'te çıktığı 31 maçta, 7 gol- 5 asist yapmıştı.