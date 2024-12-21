Almanya Bundesliga'nın 15. haftasında Borussia Mönchengladbach, Hoffenheim ile deplasmanda karşı karşıya geldi. PreZero Arena'daki maçı konuk ekip Mönchengladbach, 2-1'lik skorla kazandı.
Borussia Mönchengladbach'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Philipp Sander ve 61. dakikada Alessane Plea attı. Hoffenheim'ın tek golü 58. dakikada penaltıdan Andrej Kramaric attı.
Bu sonucun ardından Mönchengladbach, 24 puana yükseldi. Hoffenheim, 14 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Mönchengladbach, sahasında Bayern Münih'i ağırlayacak. Hoffenheim, Wolfsburg'u konuk edecek.
Borussia Mönchengladbach'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Philipp Sander ve 61. dakikada Alessane Plea attı. Hoffenheim'ın tek golü 58. dakikada penaltıdan Andrej Kramaric attı.
Bu sonucun ardından Mönchengladbach, 24 puana yükseldi. Hoffenheim, 14 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Mönchengladbach, sahasında Bayern Münih'i ağırlayacak. Hoffenheim, Wolfsburg'u konuk edecek.