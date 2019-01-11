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Monaco'dan Kalinic'e kiralama teklifi

Atletico Madrid'den ayrılmak isteyen Nikola Kalinic için Monaco, 6 aylık kiralama teklifinde bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Monaco'dan Kalinic'e kiralama teklifi
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11 Ocak 2019 00:25
Transfer döneminde adı Galatasaray için de geçen golcü oyuncu Nikola Kalinic'e Fransa'dan da talip çıktı.

Bu sezon Atletico Madrid'de beklenen performansın çok altında kalan Nikola Kalinic'e, Fransa'da iyi günler geçirmeyen ve gol yollarında sorun yaşayan AS Monaco da talip oldu. Henry'nin çalıştırdığı Monaco, golcü oyuncu için harekete geçerken Fransz basınına göre kiralama teklifi de yapıldı.

Hırvat yıldızın da Atletico'da mutlu olmadığı ve gelecek teklifleri değerlendirmesi bekleniyor.

31 yaşındaki yıldız oyuncu bu sezon Atletico Madrid formasıyla La Liga'da 10 maça çıkarken 2 gol atabildi.

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