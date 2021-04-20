MKE Ankaragücü'nün konuğu Denizlispor

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 36. haftasında 21 Nisan Çarşamba günü Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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MKE Ankaragücü'nün konuğu Denizlispor
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20 Nisan 2021 15:16
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 36. haftasında 21 Nisan Çarşamba günü sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk edecek.

Eryaman Stadı'nda saat 16.00 başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Başkent ekibinde Gürcistan Milli Takımı'nda oynadığı maçlar sonrası sol arka uyluk bölgesi kaslarında aşırı gerilme ve ödem gelişen Saba Lobjanidze'nin tedavisine devam edildiği, futbolcunun durumunun maç öncesinde netleşeceği belirtildi.

Torgeir Borven ile Aliou Badji'nin de tedavisine devam edildiği bildirildi.

Öte yandan sarı-lacivertlilerde Denizlispor maçı öncesi uygulanan rutin Kovid-19 testlerinde teknik ekipten bir kişinin test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.



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