MKE Ankaragücü'nde olağanüstü seçimli genel kurul yapılacak

MKE Ankaragücü Kulübünde olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı yapılacak.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Kulüpten yapılan açıklamaya göre genel kurul toplantısı, 17 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00'te Kuzey Ankara Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Toplantıda çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantı, 24 Mayıs Cumartesi günü aynı saat ve yerde yapılacak.
Genel kurulda kulüp gündemine ilişkin maddeler görüşüldükten sonra kulübün yeni yönetimi seçilecek.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre genel kurul toplantısı, 17 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00'te Kuzey Ankara Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Toplantıda çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantı, 24 Mayıs Cumartesi günü aynı saat ve yerde yapılacak.
Genel kurulda kulüp gündemine ilişkin maddeler görüşüldükten sonra kulübün yeni yönetimi seçilecek.