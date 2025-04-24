MKE Ankaragücü'nde olağanüstü seçimli genel kurul yapılacak

MKE Ankaragücü'nde olağanüstü seçimli genel kurul 17 Mayıs'ta yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
MKE Ankaragücü'nde olağanüstü seçimli genel kurul yapılacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Nisan 2025 16:36
MKE Ankaragücü Kulübünde olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı yapılacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre genel kurul toplantısı, 17 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00'te Kuzey Ankara Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Toplantıda çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantı, 24 Mayıs Cumartesi günü aynı saat ve yerde yapılacak.

Genel kurulda kulüp gündemine ilişkin maddeler görüşüldükten sonra kulübün yeni yönetimi seçilecek.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.