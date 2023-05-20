Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde normal sezon bu hafta tamamlanacak

Bu sezon 16 takımın yer aldığı Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde normal sezonu ilk sırada tamamlayan Çağdaş Bodrumspor, doğrudan Süper Lig'e yükseldi. Ligde lideri takip eden 8 ekibin yer alacağı play-off maçlarının ardından bir takım daha Süper Lig vizesi alacak.

Misli.com Türkiye Basketbol Basketbol Ligi'nde normal sezon sona eriyor.Puan cetvelinin son iki sırasında yer alan Akran Gemlik Basketbol ile Antalya Güneşi'nin ligden düşmesi daha önce kesinleşmişti.Play-off'ta mücadele edecek 7 takımın belli olduğu ligde, sekizinci ekip yarın ortaya çıkacak.Yılyak Samsunspor'un ikinciliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üçüncülüğü garantilediği ligde Finalspor, Semt77 Yalovaspor, Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler, Sigortam.net ve Balıkesir Büyükşehir Belediyespor play-off vizesi aldı.Play-off'a kalacak son ekip Depomaxx Haremspor veya Fenerbahçe Koleji DS Energy olacak. Depomaxx Haremspor, yarınki maçını kazandığı takdirde diğer sonuçlara bakmaksınız play-off'a kalacak.