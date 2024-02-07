Mirza Cihan: "Fenerbahçe'ye penaltı kaçırmayacaksın"

Gaziantep FK'da Mirza Cihan kaybedilen Fenerbahçe maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Mirza Cihan: 'Fenerbahçe'ye penaltı kaçırmayacaksın'
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07 Şubat 2024 23:40
Türkiye Kupası'nda sahasında Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Gaziantep FK'da Mirza Cihan maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

İşte Mirza Cihan'ın açıklaması:

"Fenerbahçe'ye karşı skor 1-0'ken penaltı kaçırmak gibi şansları teperseniz koruyamıyorsunuz, farkı açıyorlar. Elimizden geleni yaptık ama olmadı. Lige konsantre olacağız. Elimizden gelenin çok daha fazlasını yapacağız. Bu şehir, bundan daha fazlasını hak ediyor. Bizi desteklesinler. Umarım güvenlerini boşa çıkarmayacağız."

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