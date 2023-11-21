Milli Takım'da sakatlık!

A Milli Takım'da Uğurcan Çakır, Galler maçında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Milli Takım'da sakatlık!
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21 Kasım 2023 23:19
Son güncelleme 21 Kasım 2023 23:20
A Milli Takım'ın, Galler ile oynadığı maçta bir sakatlık yaşandı.

Milli Takım'ın file bekçisi Uğurcan Çakır sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Milli Takım'da Uğurcan Çakır yerine 32. dakikada Altay Bayındır oyuna dahil oldu.

Öte yandan ay-yıldızlı ekipte aynı dakikada Yusuf Yazıcı da Abdülkadir Ömür yerine oyuna girdi.

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