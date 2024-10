Milli sürat patenci Furkan Akar, Anadolu Parsı logolu tulumuyla madalya hedefliyor

Sürat pateninde (short track) daha önce düzenlenen uluslararası şampiyonalarda önemli dereceler alan milli sporcu Furkan Akar, Anadolu Parsı logosuyla ilk defa çıkacağı Dünya Turu müsabakalarında madalya kazanmayı hedefliyor.



Daha önce katıldığı uluslararası birçok müsabakada Türkiye'ye ilkleri yaşatan Furkan, 2024-2025 sezonunda katılacağı yarışların hazırlıklarını Erzurum'daki Yakutiye Buz Pateni Salonu'nda sürdürüyor.



Furkan Akar, daha önce olimpiyat ve dünya şampiyonasında 6. olmanın yanı sıra Polonya'daki 2023 Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda bronz madalya alıp bu alanda Türk bayrağını göndere çeken ilk Türk sporcu olma başarısını gösterdi.



Söz konusu müsabakaların ardından Kanada ve ABD'de sürat pateninde yılın ilk organizasyonu olan ve yeni adıyla Dünya Turu mücadelelerinde boy göstermeye hazırlanan milli sporcu, önceki şampiyonalarda kazandığı başarıların üzerine koyarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsi etmeye çalışacak.



Bu yıl yeni bir uygulamayla piste çıkmaya hazırlanan Furkan, göğsünde Türk bayrağının yanı sıra her ülkenin ayrı simgelerle çıkacağı yarışlarda Anadolu Parsı ile mücadele edecek.



Söz konusu yarışlarda daha önce dördüncülüğü bulunan Furkan, bu yıl madalya hedefiyle çıktığı çalışmalarında bir ilki daha başarıp madalya ile ülkesine dönmeyi hedefliyor.



- Sultangaliyev: "Geçen senelere göre bu yıl hedefimiz biraz daha yüksek"



Sürat Pateni Milli Takım Başantrenörü Artur Sultangaliyev, AA muhabirine, sporcuların güç, kuvvet ve kondisyon olarak yoğun çalıştığını söyledi.



Yeni sezonun ilk yarışlarına ABD ve Kanada'da çıkacaklarını belirten Sultangaliyev, "Sporcularımız bu pistleri biliyor, tecrübeleri var. Geçen senelere göre bu yıl hedefimiz biraz daha yüksek. Artık sıralama için değil de madalya için mücadele etmeye çalışacağız. Bu konuda sporculara çok güveniyorum." dedi.



Sultangaliyev, sporcuların antrenmanda güzel sonuçlar elde ettiğini ifade ederek, "Bu yaz çok güzel saniyeler geliştirdiler. Sezon içinde 6 dünya turnuvası olacak. Bizim için de güzel yarışlar olacak diye düşünüyorum. Yeni logomuz çıktı bütün ülkelerin kendi logoları olacak. Bizim de Anadolu Parsı logomuz olacak. Bunun için sevindik güzel, motive edecek bir logo. Çünkü bu tarz tulumlar sporcuları motive eder." diye konuştu.



Yeni sezonda başarılı olmaya çalışacaklarını dile getiren Sultangaliyev, şöyle devam etti:



"Bu sezonki ilk büyük hedefimiz Avrupa ve dünya şampiyonası. Avrupa Şampiyonası ocak ayında olacak. 3 ayımız var bu sürede çok yoğun çalışıp belirli sporcularla bu yarışlarda madalya almayı planlıyoruz. Biz her sezon bir adım önce çıkmaya çalışıyoruz. Geçen sezonlar da iyi oldu ancak biz her sene tarih yazmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki yarışlarda özellikle Furkan'ın artık dördüncü sıralamada değil de madalya alma şansı var diye düşünüyorum. Bu sezon Furkan için yeniden hız pateni kalıbı yapıldı. O da yaklaşık 4 bin dolar civarında. Güzel bir ayakkabı ve şu anda ona alışma durumunda. Yaklaşık 2 hafta geçti hızı daha çok arttı, güveni yükseldi. Özellikle dönüşlerde hızı yükseldi. Furkan'ın bu malzeme ile daha güzel bir başarı elde edeceğine inanıyorum. Yıllarca çalıştık, emek verdik. Artık bu sezon madalya almayı hak ediyoruz diye düşünüyorum."



- Furkan Akar: "Çok heyecanlıyız ve ciddi çalışıyoruz"



Milli sporcu Furkan Akar da sıkı şekilde çalıştıklarını anlatarak, "Son sezonumuz ve bir sonraki sezon olimpiyat seçmeleri. Bunun için de çok heyecanlıyız ve ciddi çalışıyoruz. Bu dünya kupası, önümüzdeki dünya kupalarına gidip gitmeyeceğim veya madalya alıp almayacağım yüzde doksan belli olacak. Elimden gelenin fazlasını her zaman ki gibi yapacağım. Dünya Turu, dünya şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi yine temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Müsabakalarda bir takım değişiklikler olduğunu dile getiren Furkan, sözlerini şöyle tamamladı:



"Dünya Kupası artık Dünya Turu oldu. Eskiden 1500 metreyi Kanada'da iki defa oluyordu. Amerika'da 500 metre iki defa oluyordu. Artık böyle bir şey yok. Bir mesafede üç sporcu yarışabilecek. Üç mesafe olacak toplamda. Tulumlarımızın üstünde Anadolu Parsı amblemimiz olacak. Her ülkenin kendi amblemi olacak. Türk bayrağımız da her zaman ki gibi göğsümüzde olacak. 2022'deki Dünya Kupası yarışında dördüncü olmuştum. 6 ve beşinciliğim de var. Artık kürsü hedefliyorum. Şampiyonluk, ikinci ya da üçüncülük olur hiç fark etmez. O Türk bayrağını artık dünya turlarında göğe çekmek istiyorum."