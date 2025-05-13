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Trabzonspor kupa maçı kamp kadrosunu duyurdu

Trabzonspor Kulübü, Galatasaray maçının kamp kadrosunu açıkladı.

calendar 13 Mayıs 2025 17:05
Haber: AA
Trabzonspor kupa maçı kamp kadrosunu duyurdu
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde çarşamba günü Gaziantep'te Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde karşılaşma öncesi basına kapalı olarak son çalışmasını gerçekleştirdi.

Antrenmanda Galatasaray maçından sonra sakatlığı nedeniyle dinlendirilen Uğurcan Çakır ile tedavisi tamamlanan Stefan Savic'in de yer aldığı öğrenildi.

Trabzonspor, antrenmanın ardından Gaziantep'e gitmek için havalimanına hareket etti.



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