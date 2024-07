Tekirdağ'da yaşayan dünya şampiyonu milli sporcu Nida Bulut, yüzmeden sıkılıp 2 yıl önce başladığı serbest dalışta, ulusal ve uluslararası şampiyonalarda 16 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.



Bulut, ailesinin yönlendirmesiyle küçük yaşlarda başladığı yüzmeden sıkıldığı için 10 yaşında farklı bir branşa geçmek istedi.



Su altı branşına geçmeye karar veren Bulut, antrenörü Sertan Aydın ile çalışmaya başladı.



Zamanla kendini geliştiren Bulut, geçen yıl katıldığı Serbest Dalış Havuz Türkiye Şampiyonası'nda farklı kategorilerde 3 altın, 1 gümüş madalya, Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda ise 1 altın ile 3 gümüş madalya elde etti.



Milli sporcu Bulut, mayıs ayında Edirne'de düzenlenen Serbest Dalış Havuz Türkiye Şampiyonası'nda farklı kategorilerde 5 altın madalya elde ederek, Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.



Bulut, 4-10 Temmuz'da Sırbistan'da düzenlenen Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda da 3 altın madalya almayı başararak dünya şampiyonu oldu.



Her zaman kürsüde olmak isteyen Bulut, madalyalarına yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.



"Geçen senenin metrelerini katlayarak gittim"



Nida Bulut, AA muhabirine, 2 yılda 2 dünya şampiyonluğu elde etmenin gurur verici olduğunu söyledi.



Bu yıl şampiyonalarda çok güzel başlarılar kazandığını ifade eden Bulut, "Türkiye Şampiyonası benim için çok başarılıydı. Bu sene bir hayli iyiydim. Geçen senenin metrelerini katlayarak gittim. Türkiye Şampiyonası'nda bütün branşlarda şampiyon oldum. Böylelikle milli takıma seçildim. Dünya şampiyonası da benim için aynı şekilde çok başarılı geçti. 3 dünya şampiyonluğum oldu ve Türkiye Şampiyonası'nda yaptığım derecelerim üstüne çıkarak dünya şampiyonu oldum." diye konuştu.



Bulut, dünya şampiyonasında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.



Geçen yıl başladığı serbest dalışta kısa sürede önemli başarılara imza attığını belirten Bulut, şunları kaydetti:



"Bu branşa başladığımda bu kadar başarılı olacağımı ilk başlarda düşünmüyordum. Fakat sonralarda derecelerim gelişmeye başladıkça ve insanların da benim hakkımda iyi düşüncelerinin olduğunu gördükçe bu branşta başarılı olacağımı düşünmeye başladım. Her şeyde olduğu gibi serbest dalışta da başarılı olmak için çalışmam gerekiyordu. Yeteri kadar çalıştım ve başarılarımı elde ettim. Çalışmak her şeyin ana kapısı, o kapıyı açtıktan sonra zaten gerisi geliyor. Hedefim önümüzdeki sene için de aynı şekilde bütün branşlarda şampiyon olmak. Bu seneki derecelerimin en az 20 metre, 30 metre üstüne koyabilmek." diye konuştu.



Antrenör Sertan Aydın da sporcusunun Türkiye ve dünya şampiyonalarında 2 yılda adından söz ettirdiğini belirtti.



Sporcusunun her zaman kürsüde olmak için mücadele ettiğini dile getiren Aydın, "Dünya şampiyonasına birçok sporcu katıldığı için yarışma gerçekten çok zorlu geçti. Bu yarışmada özellikle Nida'dan beklentimiz vardı. Nida'dan 4 dünya şampiyonluğu bekliyorduk. Bir branşta birazcık konsantrasyon, birazcık yorgunluk sebebiyle bir madalya alamadık. Çok güzel dereceler elde etti. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, bizleri de gururlandırdı." ifadelerini kullandı.













