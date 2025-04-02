Dizindeki sakatlık nedeniyle çok sevdiği judoyu bırakma riski yaşayan milli judocu Pınar Boğa, dış menisküs naklinin ardından tekrar tatamiye çıkacağı günü bekliyor.



Manisa'da yaşayan 19 yaşındaki Boğa, 5. sınıfta başladığı judoda 2019'da Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda ve 2022'de Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda birinci, 2023 ve 2024'te Spor Toto Gençler Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü oldu.



Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Boğa, yaklaşık 3 yıl önce antrenman sırasında dizinden sakatlandı. Boğa'nın menisküsü, ameliyatla alındı. Gönül verdiği judoyu sürdürmek isteyen Boğa, şikayetlerinin artması üzerine Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesine başvurdu.



Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Lokman Kehribar tarafından dış menisküs nakli yapılan Boğa, yeniden tatamiye çıkacağı günün hayalini kuruyor.



"Dış menisküs naklinden sonra kendimi daha rahat hissediyorum"



Milli judocu Pınar Boğa, AA muhabirine, dizindeki sakatlık nedeniyle zor günler yaşadığını söyledi.



Sakatlığından dolayı judoda gerileme yaşadığını anlatan Boğa, şöyle konuştu:



"Dış menisküs naklinden sonra kendimi daha rahat hissediyorum. Hiç ağrım yok, çok iyiyim. İlk hedefim süreci atlatmak. Sonra tekrar Türkiye şampiyonu olmak, yurt dışında ve dünyada dereceler almak istiyorum. Sonra ise olimpiyat şampiyonluğu istiyorum. Judoya dönememe riskim vardı, bunu biliyordum ama döneceğime inanıyordum. Türkiye şampiyonu olunca ilk olarak Lokman Bey'in yanına gelmek istiyorum. Avrupa ve dünya derecesi alınca da öyle yapmak istiyorum."

Doç. Dr. Lokman Kehribar da Boğa'nın yeniden judoya dönmesini sağlamak için dış menisküs nakli yaptıklarını ifade etti.



Sporcunun, menisküs nakli olmaması halinde günlük hayatında bile çok ciddi sıkıntılar yaşayabileceğini kaydeden Kehribar, "Yürüyebilecekti ama menisküs olmadığı için halk arasında kireçlenme denilen dizinde ciddi aşınma gerçekleşecekti. 35-40 yaşlarında dizine protez koyulabilirdi. Ameliyat planladık. Dikeceğimiz dış menisküsün boyutlarını ölçtük. Menisküs doku bankasına sipariş verdik. Dış menisküs nakli ameliyatı uzun süren bir işlem. Damarı ve sinirleri koruyarak yapılması gerekiyor." diye konuştu.



Kehribar, menisküsün dokulara kaynamasını bekleyeceklerini aktararak, "6-7 ay sonra MR kontrolü yapacağız. Menisküsün tamamen dokulara entegre olduğunu gördükten sonra güç ve performans testlerini yapacağız. İsteğimiz seviyelere döndüyse aktif spora dönmesi 1 yılı bulacak. Pınar başaracak, yaptığımız ameliyata inanıyorum. Ben Pınar'ın Türkiye ve dünya şampiyonu olacağına inanıyorum." dedi.



Anne Aysel Boğa da kızının sakatlığının aileyi üzdüğünü, yapılan nakille evladının hayallerine ulaşmaya devam edeceğini söyledi.



Rektör Yılmaz'dan ziyaret



Pınar Boğa'yı ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini ileten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz da hastanenin menisküs naklinde tecrübeli olduğunu söyledi.



Aynı gün 3 hastaya menisküs nakli yapıldığına dikkati çeken Yılmaz, "Pınar kızımız, inşallah birkaç ay içinde sağlığına kavuşacak. Tekrar yarışmalara katılıp şampiyon olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.



