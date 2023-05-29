Milli para masa tenisçiler 14 madalya kazandı

Polonya Açık Para Masa Tenisi Turnuvası'nda ay-yıldızlı sporcular, 14 madalya elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli para masa tenisçiler 14 madalya kazandı
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29 Mayıs 2023 16:31
Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Varşova'da düzenlenen organizasyon sona erdi.

Organizasyonda ay-yıldızlı sporcular, 14 madalya kazandı.

MADALYA ALAN SPOCULARIMIZ ŞU ŞEKİLDE:

SINIF 9-10:

Altın madalya - Merve Cansu Demir

Bronz madalya - Neslihan Kavas

SINIF 4:

Altın madalya - Abdullah Öztürk

Bronz madalya - Nesim Turan

SINIF 7:

Altın madalya - Kübra Korkut

SINIF 5:

Gümüş madalya - Ali Öztürk

Gümüş madalya - İrem Oluk

SINIF 3:

Gümüş madalya - Nergiz Altıntaş

Bronz madalya - Hatice Duman

ÇİFT ERKEKLER SINIF 8:

Gümüş madalya - Nesim Turan-Abdullah Öztürk

ÇİFT KADINLAR SINIF 20:

Altın madalya - Merve Cansu Demir-Neslihan Kavas

ÇİFTLER KARIŞIK SINIF 10:

Altın madalya - İrem Oluk-Ali Öztürk

Bronz madalya - Abdullah Öztürk-Nergiz Altıntaş

ÇİFTLER KARIŞIK SINIF 9:

Bronz madalya - Merve Cansu Demir-İgor Mizstal

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