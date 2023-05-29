Milli para masa tenisçiler 14 madalya kazandı

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Varşova'da düzenlenen organizasyon sona erdi.
Organizasyonda ay-yıldızlı sporcular, 14 madalya kazandı.
MADALYA ALAN SPOCULARIMIZ ŞU ŞEKİLDE:
SINIF 9-10:
Altın madalya - Merve Cansu Demir
Bronz madalya - Neslihan Kavas
SINIF 4:
Altın madalya - Abdullah Öztürk
Bronz madalya - Nesim Turan
SINIF 7:
Altın madalya - Kübra Korkut
SINIF 5:
Gümüş madalya - Ali Öztürk
Gümüş madalya - İrem Oluk
SINIF 3:
Gümüş madalya - Nergiz Altıntaş
Bronz madalya - Hatice Duman
ÇİFT ERKEKLER SINIF 8:
Gümüş madalya - Nesim Turan-Abdullah Öztürk
ÇİFT KADINLAR SINIF 20:
Altın madalya - Merve Cansu Demir-Neslihan Kavas
ÇİFTLER KARIŞIK SINIF 10:
Altın madalya - İrem Oluk-Ali Öztürk
Bronz madalya - Abdullah Öztürk-Nergiz Altıntaş
ÇİFTLER KARIŞIK SINIF 9:
Bronz madalya - Merve Cansu Demir-İgor Mizstal
Organizasyonda ay-yıldızlı sporcular, 14 madalya kazandı.
MADALYA ALAN SPOCULARIMIZ ŞU ŞEKİLDE:
SINIF 9-10:
Altın madalya - Merve Cansu Demir
Bronz madalya - Neslihan Kavas
SINIF 4:
Altın madalya - Abdullah Öztürk
Bronz madalya - Nesim Turan
SINIF 7:
Altın madalya - Kübra Korkut
SINIF 5:
Gümüş madalya - Ali Öztürk
Gümüş madalya - İrem Oluk
SINIF 3:
Gümüş madalya - Nergiz Altıntaş
Bronz madalya - Hatice Duman
ÇİFT ERKEKLER SINIF 8:
Gümüş madalya - Nesim Turan-Abdullah Öztürk
ÇİFT KADINLAR SINIF 20:
Altın madalya - Merve Cansu Demir-Neslihan Kavas
ÇİFTLER KARIŞIK SINIF 10:
Altın madalya - İrem Oluk-Ali Öztürk
Bronz madalya - Abdullah Öztürk-Nergiz Altıntaş
ÇİFTLER KARIŞIK SINIF 9:
Bronz madalya - Merve Cansu Demir-İgor Mizstal