03 Ekim
Antalyaspor-Rizespor
2-5
03 Ekim
Trabzonspor-Kayserispor
4-0
03 Ekim
Boluspor-Esenler Erokspor
1-3
03 Ekim
Arca Çorum FK-Manisa FK
3-1
03 Ekim
Hoffenheim-FC Köln
0-1
03 Ekim
Bournemouth-Fulham
3-1
03 Ekim
Osasuna-Getafe
2-1
03 Ekim
Verona-Sassuolo
0-1
03 Ekim
Paris FC-Lorient
2-0
03 Ekim
NAC Breda-FC Groningen
1-2

Milli halterci Cansel Özkan, Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Cansel Özkan, Norveç'te düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.

Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli sporcu Cansel Özkan, Norveç'te düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Forde kentindeki organizasyonda Cansel Özkan, kadınlar koparmada 93 kilo kaldırarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Cansel, silkmede 104 kilo ile yedinci, toplamda 197 kilo ile dünya dördüncüsü oldu.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü de madalya kazanan sporcuyu, antrenörleri ve kulübü tebrik etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
