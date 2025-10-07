Milli güreşçi Evin'in madalya kazandıran azmi

2025 Dünya Güreş Şampiyonası'nda sakatlanmasına rağmen mücadeleden vazgeçmeyerek üçüncü olan milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, "Rakibimin ilk dakikalarda ayağıma yaptığı hamleyle bir sakatlık yaşadım ama müsabaka esnasında sakatlığıma rağmen mücadele etmeyi bırakmadım çünkü ülkeme getireceğim madalya çok kıymetliydi." dedi.



Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 17-21 Eylül'de gerçekleştirilen şampiyonada 50 kiloda Moğol sporcu Munkhar Byambasuren karşısında bronz madalya kazandığı maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle ödül törenine rakiplerinin yardımıyla çıkan milli güreşçi Evin'in tedavisi sürüyor.



Memleketi Siirt'e gelen milli güreşçi, adını taşıyan Evin Demirhan Spor Tesisleri'nde Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan'a milli takım forması hediye etti.

Evin Demirhan Yavuz, sakatlanmasına rağmen mücadeleyi bırakmadan bronz madalyaya ulaştığı müsabakayı AA muhabirine anlattı.Erkek takımının bu organizasyonda madalya kazanamadığını ve ilk madalya şansını kendisinin elde ettiğini dile getiren Evin, şöyle konuştu:Rakibinin hamlesinin aslında faul olduğunu fakat hakemin görüş açısında olmadığı için fark etmediğini belirten Evin, ilk dakikalarda hiç atak yapamadığını söyledi.Devreyi geride bıraktığında köşeye geldiğini ve durumu antrenörüyle paylaştığını anlatan Evin Demirhan Yavuz, antrenörünün güreşememesi durumunda kendisine bildirmesini istediğini fakat ona mücadeleden vazgeçmeyeceğini bildirdiğini belirtti.Rakibini iyi tanıdığını ve onun da bronz madalyayı çok istediğini ifade eden milli güreşçi, şunları kaydetti:Minderdeki o mücadelesinin sosyal medyada gündem olduğunu ve çok güzel geri dönüşler aldığını dile getiren Evin, bunun birçok kişiye ilham olduğunu düşündüğünü belirtti.Evin Demirhan Yavuz,ifadelerini kullandı.Ailesinin de mücadeleyi ekran başında takip ettiğine ve babasının ciddi bir rahatsızlık geçirdiğine değinen Evin, kazandığı madalyayı babasına armağan ettiğini belirtti.Evin, ciddi yırtıklar bulunan ayağına henüz rahat basamadığını ve tedavisinin sürdüğünü, gelecek yıl sezona iyi bir şekilde girmeyi amaçladığını kaydetti.Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan da Evin Demirhan Yavuz'un Türkiye genelinde olduğu gibi Siirt'te de kızlara güzel bir örnek teşkil ettiğini söyledi.Elde ettiği başarılar ve örnek kişiliğiyle Evin'in adının kentte yapılan tesise verildiğini anımsatan Çalgan,diye konuştu.