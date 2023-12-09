Milli bilardocu Tolgahan Kiraz'dan bronz madalya

3 Bant Dünya Kupası'nda mücadele eden Milli bilardocu Tolgahan Kiraz, bronz madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli bilardocu Tolgahan Kiraz'dan bronz madalya
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09 Aralık 2023 17:03
Milli bilardocu Tolgahan Kiraz, Mısır'da düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'nda bronz madalya elde etti.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde 3-9 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen dünya kupasında milli sporcu Tolgahan Kiraz, yarı finalde Hollandalı Dick Jaspers ile karşılaştı.

Müsabakada Dick Jaspers'e yenilen Tolgahan Kiraz, bronz madalyanın sahibi oldu.

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