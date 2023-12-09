Milli bilardocu Tolgahan Kiraz'dan bronz madalya

Milli bilardocu Tolgahan Kiraz, Mısır'da düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'nda bronz madalya elde etti.
Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde 3-9 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen dünya kupasında milli sporcu Tolgahan Kiraz, yarı finalde Hollandalı Dick Jaspers ile karşılaştı.
Müsabakada Dick Jaspers'e yenilen Tolgahan Kiraz, bronz madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde 3-9 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen dünya kupasında milli sporcu Tolgahan Kiraz, yarı finalde Hollandalı Dick Jaspers ile karşılaştı.
Müsabakada Dick Jaspers'e yenilen Tolgahan Kiraz, bronz madalyanın sahibi oldu.
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