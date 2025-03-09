Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, Avrupa şampiyonu oldu

Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda kadınlar havalı tabanca finalinde 240.8 puanla altın madalya kazandı.



OLİMPİYT FİNALİNDE MAĞLUP OLDUĞU RAKİBİNİ GERİDE BIRAKTI!



Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Hırvatistan'ın Osijek kentinde devam eden şampiyonada, Türkiye adına yarışan olimpiyat ikincisi ay-yıldızlı sporculardan Şevval İlayda, kadınlar havalı tabanca finalinde 240.8 puanla ve olimpiyatlarda karışık takım finalinde mağlup olduğu Zorana Arunovic'i geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.







MİLLİ KADIN ATICILIK TAKIMI'NDAN BRONZ MADALYA



Milli Kadın Atıcılık Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.



Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'ın Osijek kentinde devam eden şampiyonada 10 metre havalı tabanca büyük kadınlar kategorisinde yarışan milli atıcılardan Şevval İlayda Tarhan, Şimal Yılmaz ve Esra Bozabalı bireysel skorları toplamıyla takım halinde bronz madalyanın sahibi oldu.



BAKAN BAK'TAN TEBRİK



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Şevval İlayda Tarhan'ı tebrik etti.



Bakan Bak, Avrupa şampiyonu olan Şevval İlayda Tarhan için yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda kadınlar 10 metre havalı tabanca finalinde altın madalya kazanan milli sporcumuz Şevval İlayda Tarhan'ı tebrik ediyorum. Avrupa şampiyonu olarak bizleri gururlandıran milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum. Kazanılan altın madalyada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."



