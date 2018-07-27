Milan'dan Andre Silva için resmi açıklama

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'da genel menajer olarak göreve getirilen, kırmızı-siyahlı takımdan ayrılması beklenen isimlerle ilgili konuştu.Leonardo, basın mensuplarıyla yaptığı görüşmede Galatasaray ile anılanhakkında da kısa bir açıklama yaptı.Nikola Kalinic ve Andre Silva'nın durumlarının sorulması üzerine Leonardo,ifadelerini kullandı.AC Milan, geçtiğimiz sezon başında 38 milyon euro bonservis bedeline transfer ettiği genç Portekizli golcüyü kiralamaya sıcak bakıyor. Kırmızı-siyahlı ekip ile iyi ilişkliler içerisinde olan Galatasaray da, genç golcü için girişimlerini sürdürüyor.İki ekip görüşmelerini sürdürüken, Galatasaray'ın Silva için sabit ücretinin büyük kesimini ödemeyi kabul ettiği belirtildi. AC Milan ise kiralama bedeli istemezken, Silva'nın sabit ücretinin tamamının karşılanmasını talep etti.