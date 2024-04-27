İtalya Serie A'nın 34. haftasında Juventus ile Milan karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda oynanan derbi golsüz sona erdi.



Inter'in şampiyonluğunu garantilediği Serie A'da ikincilik açısından kritik önem taşıyan maçta Juventus daha atak bir futbol oynadı. Juventus'un kaleyi bulan 5 şutuna karşılık Milan, isabetli şut atamadan derbiyi tamamladı.



Juventus forması giyen milli oyuncumuz Kenan Yıldız, maça ilk 11'de başladı ve 82 dakika oyunda kaldı.



MILAN AVANTAJINI KORUDU



Bu sonucun ardından Milan, puanını 70 yaptı ve Juventus'un 5 puan önünde bitime 4 hafta kala ikincilik adına avantajını korudu.



JUVE VE MILAN GALİBİYET UNUTTU



Son 3 maçta 2 puan alabilen Milan, gelecek hafta Genoa'ya konuk olacak.



Son 3 maçını beraberlikle tamamlayan ve son 6 maçında 1 kez kazanabilen Juventus, Roma deplasmanında kazanmaya çalışacak.





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