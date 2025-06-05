Milan'ın Modric için teklifi belli oldu!

İtalya devi AC Milan, Bu yaz Real Madrid'den ayrılan Luka Modric'i kadrosuna katmak için önerdiği sözleşmenin detayları belli oldu.



Fabrizio Romano'nun haberine göre Milan, Hırvat yıldız için 3.5 milyon euro maaş ve 1 yıllık sözleşme önerdi. Sözleşmenin ek maddesinde 1 yıllık daha opsiyon bulunuyor.



İtalyan ekibi, Luka Modric'in menajeriyle transfer için anlaşma sağladı ve imza için Hırvat yıldızı beklemeye geçti.



Hırvat süperstar, 2018 yılında Ballon D'or ödülünün sahibi olmuştu.







