UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Milan, Girona'yı konuk etti.



Giuseppe Meazza'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.



Milan'a galibiyeti getiren golü, 37. dakikada Rafael Leao kaydetti.



Lig aşamasında ilk iki maçını kaybettikten sonra üst üste 5 maçını da kazanan Milan, 15 puanla 6. sıraya yükseldi ve ilk 8'de bitirme ihtimali yükseldi.



Slaven Bratislava galibiyeti hariç 6 maçını da kaybeden Girona ise 3 puanla 31 sırada kaldı ve Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi kesinleşti.



G.SARAY'IN GÜNDEMİNDEKİ EMERSON SAKATLANDI

Öte yandan Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Milanlı Emerson Royal, mücadelenin 5. dakikasında sakatlık yaşadı ve oyundan çıktı.



Milan'da Emerson Royal yerine Davide Calabria oyuna dahil oldu.



Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının son haftasında Milan, Dinamo Zagreb'e konuk olacak. Girona ise Arsenal'i ağırlayacak.