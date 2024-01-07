Miguel Crespo: "Süper Kupa oynansa daha iyi olurdu"

Fenerbahçe'nin Portekizli oyuncusu Miguel Crespo, 5-1 kazanılan İstanbulspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Miguel Crespo: 'Süper Kupa oynansa daha iyi olurdu'
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07 Ocak 2024 19:27
Fenerbahçe'nin Portekizli oyuncusu Miguel Crespo, 5-1 kazanılan İstanbulspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"OYNAMAYI TERCİH EDERDİK"

Maça ve iptal olan Süper Kupa'ya değinen Crespo, "Maçtan ötürü çok mutluyum. Yıla iyi bir başlangıç yaptık ve bu şekilde devam etmek istiyoruz. Süper Kupa'nın oynanmasını tercih ederdik. Kazanmak için sahaya çıkacaktık. Bizim dışımızdaki olaylar sebebiyle oynanmadı. Artık lige odaklandık." dedi.
"YAPMAMIZ GEREKEN ÇOK BASİT"

Şampiyonluk yarışına değinen Crespo, "Sezonun bu şekilde çekişmeli geçeceğini düşünüyorum ama bizim yapmamız gereken şey çok basit. Kendi maçlarımızı kazanmaya devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

FRED VE CENGİZ AÇIKLAMASI

Son olarak Cengiz Ünder'in performansı ve Fred'in yokluğu için konuşan Crespo, "Cengiz için çok mutluyum. Bu şekilde devam edeceğine inanıyorum. Her şeyin en iyisini hak ediyor. Fred'in yokluğu benim üzerimde baskı oluşturmuyor. Hangi pozisyonda oynarsam elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum." sözlerini sarf etti.
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