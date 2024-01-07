Miguel Crespo: 'Süper Kupa oynansa daha iyi olurdu'

"YAPMAMIZ GEREKEN ÇOK BASİT"



Şampiyonluk yarışına değinen Crespo, "Sezonun bu şekilde çekişmeli geçeceğini düşünüyorum ama bizim yapmamız gereken şey çok basit. Kendi maçlarımızı kazanmaya devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.



FRED VE CENGİZ AÇIKLAMASI



Son olarak Cengiz Ünder'in performansı ve Fred'in yokluğu için konuşan Crespo, "Cengiz için çok mutluyum. Bu şekilde devam edeceğine inanıyorum. Her şeyin en iyisini hak ediyor. Fred'in yokluğu benim üzerimde baskı oluşturmuyor. Hangi pozisyonda oynarsam elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum." sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe 'nin Portekizli oyuncusu Miguel Crespo, 5-1 kazanılan İstanbulspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.Maça ve iptal olan Süper Kupa'ya değinen Crespo,dedi.