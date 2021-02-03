Metin Tekin: "Ya Larin, ya Cenk Tosun"

Metin Tekin, Beşiktaş'ın Cenk Tosun transferini değerlendirdi.

Haber; Sporx.com
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Metin Tekin: 'Ya Larin, ya Cenk Tosun'
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03 Şubat 2021 18:34
Metin Tekin, Beşiktaş'ın Cenk Tosun'u kadroya katmasının ardından Sergen Yalçın'ı kritik bir kararın beklediğini söyledi.

Tekin, Sergen Yalçın'ın Larin ya da Cenk Tosun arasında tercih yapmak zorunda olduğunu belirtirken, "Cenk Tosun buraya oynama devamlılığı için geldi. Ya Cenk'i yedek bırakmaya ikna edeceksiniz ya da Larin'i yedek bırakacaksınız. Umarım Sergen Yalçın takım yönetiminde sıkıntı yaşamaz. Cenk Tosun sezon başından beri oynamıyor ve 4 ay oynatacaksınız. Larin ise sezon başından beri iyi oynuyor ve form olarak da iyi seviyede." yorumunu yaptı.



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