Metin Şahin, Dünya Tekvando Birliği Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden seçildi

Avrupa Tekvando Birliği Asbaşkanı Metin Şahin, bir dönem daha Dünya Tekvando Birliği (WT) Yönetim Kurulu üyesi olacak.



Çin'in Wuxi kentinin ev sahipliği yapacağı Dünya Tekvando Şampiyonası öncesi WT Genel Kurulu düzenlendi. Toplantıdaki oylama sonucu WT'nin 2029'a kadar görev yapacak yeni yönetimi belli oldu.



Türkiye Tekvando Federasyonunun 2003-24 yılları arasında başında yer alan Metin Şahin, Chungwon Choue'nin bir kez daha başkan seçildiği WT'nin yönetim kuruluna girdi. WT Denetçisi Ali Sağırkaya da güven tazeledi.



İlk kez 2004'te seçildiği WT Konseyi üyeliğini 4 yıl daha sürdürecek Şahin, yaptığı yazılı açıklamada "Tekvando ailesinin güvenini bir kez daha kazanmak büyük bir onur. Ülkemiz adına gurur verici bu sorumluluğu, sporumuzun gelişimi ve birlik ruhu için tüm gücümle sürdüreceğim. Yeni dönemde de hep birlikte daha güçlü bir geleceğe adım atacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamada ise federasyon başkanı Bahri Tanrıkulu'nun da seçime katıldığı ve ilk döneminde önemli teveccüh gördüğü belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Tanrıkulu, "Güzel bir genel kurulu geride bıraktık. WT ile ilişkilerimizin daha da ileriye gideceği bir dönem olacak. Başkan Chungwon Choue'nin bize yaklaşımı çok olumluydu. Kendisini ve yeni seçilen yönetim kurulunu kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.



