23 Ekim
Fenerbahçe-VfB Stuttgart
19:45
23 Ekim
Samsunspor-Dynamo Kiev
22:00
23 Ekim
Feyenoord-Panathinaikos
17:30
23 Ekim
C.Palace-AEK Larnaca
22:00
23 Ekim
Haecken-Rayo Vallecano
19:45
23 Ekim
Rapid Wien-Fiorentina
19:45
23 Ekim
Strasbourg-Jagiellonia Bialystok
19:45
23 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
19:45
23 Ekim
Alkmaar-Slovan Bratislava
19:45
23 Ekim
Shakhtar-Legia Warszawa
19:45
23 Ekim
Maccabi Tel Aviv-FC Midtjylland
22:00
23 Ekim
Celtic-Sturm Graz
22:00
23 Ekim
Young Boys-Ludogorets
22:00
23 Ekim
N. Forest-FC Porto
22:00
23 Ekim
Freiburg-FC Utrecht
22:00
23 Ekim
Celta Vigo-Nice
22:00
23 Ekim
Malmö FF-Dinamo Zagreb
22:00
23 Ekim
Lille-PAOK
22:00
23 Ekim
Roma-Viktoria Plzen
22:00
23 Ekim
Go Ahead Eagles-Aston Villa
19:45
23 Ekim
Brann-Rangers
19:45
23 Ekim
Genk-Real Betis
19:45
23 Ekim
FCSB-Bologna
19:45
23 Ekim
Lyon-Basel
19:45
23 Ekim
Braga-FK Crvena Zvezda
19:45
23 Ekim
RB Salzburg-Ferencvaros
19:45
23 Ekim
Mainz 05-Zrinjski Mostar
22:00

Metin Şahin, Dünya Tekvando Birliği Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden seçildi

Avrupa Tekvando Birliği Asbaşkanı Metin Şahin, Dünya Tekvando Birliği Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden seçildi.

calendar 23 Ekim 2025 14:54
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Metin Şahin, Dünya Tekvando Birliği Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden seçildi
Avrupa Tekvando Birliği Asbaşkanı Metin Şahin, bir dönem daha Dünya Tekvando Birliği (WT) Yönetim Kurulu üyesi olacak.

Çin'in Wuxi kentinin ev sahipliği yapacağı Dünya Tekvando Şampiyonası öncesi WT Genel Kurulu düzenlendi. Toplantıdaki oylama sonucu WT'nin 2029'a kadar görev yapacak yeni yönetimi belli oldu.

Türkiye Tekvando Federasyonunun 2003-24 yılları arasında başında yer alan Metin Şahin, Chungwon Choue'nin bir kez daha başkan seçildiği WT'nin yönetim kuruluna girdi. WT Denetçisi Ali Sağırkaya da güven tazeledi.

İlk kez 2004'te seçildiği WT Konseyi üyeliğini 4 yıl daha sürdürecek Şahin, yaptığı yazılı açıklamada "Tekvando ailesinin güvenini bir kez daha kazanmak büyük bir onur. Ülkemiz adına gurur verici bu sorumluluğu, sporumuzun gelişimi ve birlik ruhu için tüm gücümle sürdüreceğim. Yeni dönemde de hep birlikte daha güçlü bir geleceğe adım atacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamada ise federasyon başkanı Bahri Tanrıkulu'nun da seçime katıldığı ve ilk döneminde önemli teveccüh gördüğü belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tanrıkulu, "Güzel bir genel kurulu geride bıraktık. WT ile ilişkilerimizin daha da ileriye gideceği bir dönem olacak. Başkan Chungwon Choue'nin bize yaklaşımı çok olumluydu. Kendisini ve yeni seçilen yönetim kurulunu kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
