Metin Öztürk: 'Harika bir Galatasaray izleteceğiz'

Ziraat Türkiye Kupası'na 3. Tur'dan dahil olacak olan Galatasaray'ın rakibi Kastamonuspor oldu. Sarı kırmızılıların ikinci başkanı Metin Öztürk kura çekimi sonrası açıklamalarda bulundu.



Metin Öztürk yaptığı açıklamada, "Tüm kupalara talibiz. Sezona iyi başladık. Oyuncularımız yavaş yavaş adapte olmaya başladı. Taraftarların sabrına ihtiyacımız var. İnşallah sezon sonunda şampiyon olan takım Galatasaray olacak." dedi.



Metin Öztürk ayrıca, "Türkiye Kupası da bizim için önemli. Sezonu çifte kupayla tamamlamak istiyoruz. Bay geçeceğimiz ara harika olacak. Kayserispor deplasmanıyla birlikte harika bir Galatasaray'ı taraftarlara izleteceğiz." ifadelerini kullandı.





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