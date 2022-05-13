Mesut Özil için yeni iddia; Meksika!

Adı Hull City'nin yanı sıra Inter Miami ile de anılan Mesut Özil hakkında son iddia bir hayli şaşırttı.Fox Deportes'te yer alan habere göre Mesut Özil için Inter Miami ve Hull City iki alternatif olarak masada dururken yıldız futbolcu, kendisinin de yatırımcıları arasında bulunduğu Necaxa kulübüne transfer olabilir.Hector Cantu imzasıyla yayınlanan haberde, Mesut Özil'in hissedarları arasında bulunduğu Necaxa'ya transfer olması durumunda yalnızca kulübün değil aynı zamanda ligin kaderi değişebilir.Fenerbahçe tarafından kadro dışı bırakılan yıldız oyuncunun Necaxa orta sahası için biçilmiş kaftan olduğunu iddia eden Cantu, olası bir transferin saha dışında da çok getireceğini düşünüyor. Cantu'ya göre; Mesut Özil'in olası transferi hem Meksika Ligi'ne olan ilgili hem de kulübün değerini arttırabilir.Haberde Mesut Özil'in Meksika futboluna büyük ses getirebileceği aktarılırken "Queretaro'da Ronaldinho'nun yaptığı gibi devrim yaratabilir." ifadesi kullanıldı. Haberde ayrıca Mesut Özil'in olası yeni adresleri arasında en ciddi taliplerin Hull City ve Inter Miami olduğu hatırlatıldı.Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, beraberinde ünlü oyuncu Eva Longoria ve ünlü model Kate Upton ve eşi Justin Verlander, NBA yıldızı Victor Oladipo'nun da bulunduğu bir grup yatırımcı ile birlikte Meksika 1. Lig ekibi Necaxa'nın %50 hissesini satın almıştı.