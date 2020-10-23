Mesut Özil için tepki; 'Sokaktaki herkes biliyor'

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'in lig kadrosunda yer almaması sonrasında yaşanan kriz devam ediyor.Mesut Özil'in sözlerine Arsenal menajeri Mikel Arteta cevap vermişti. Bu kez yaşananlara Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt de dahil oldu.Erkut Söğüt açıklamasında,sözlerini kullandıMesut Özil'in, "Premier Lig'de forma giyemeyecek olmaktan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. 2018'de yeni sözleşme imzalarken sevdiğim kulüp Arsenal'a bağlılığımı gösterdim ancak bunun karşılığının olmaması beni üzdü. Artık öğrendim ki sadakat bugünlerde zor bulunan bir şey. Arteta ile doğru yolda ilerliyorduk. Kendi performansım da gerçekten iyi seviyedeydi ancak işler bir anda tekrar değişti ve Arsenal için oynamama izin verilmedi" sözlerini kullanırken"Dürüstçe, tüm sorumluluğu üzerime alıyorum. Kadromdaki oyunculardan bazılarını çıkartmak zorundaydım ve bunlardan birisi de Mesut Özil oldu. Tamamen benim kararım ve bu nedenle maç kaybedersek tüm sorumluluğu yine üzerime alacağım. Elinizdeki en iyi kadroya ulaşmak için bazen böyle zorlu kararlar almanız gerekir.""Herkes hissettiğini söylemek konusunda özgürdür. Kendi adıma bunun sadece bir futbol kararı olduğunu söyleyebilirim. Bu konuda vicdanım çok rahat çünkü Mesut'la açıkça konuştum. Sürekli iletişim halindeydik ve birbirimizden beklentilerimizin farkındaydık. Onun da herkes gibi kendini gösterme fırsatı oldu."