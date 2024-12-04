Mesut Bakkal: "Ayakta durmaya çalışıyoruz"

Sakaryaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Pendikspor ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mesut Bakkal: 'Ayakta durmaya çalışıyoruz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Aralık 2024 20:34
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde Arifiye İlçesindeki bir otelin sahasında idmana çıkan futbolcular, dinamik ısınmanın ardından taktik çalıştı.

Tedavileri süren Murat Cem Akpınar, Mustafa Pektemek, Engin Can Aksoy ve Emre Demir antrenmanda yer almadı.

Bakkal, gazetecilere, kısıtlı kadroyla mücadele ettiklerini söyledi.

Direnen ve inat eden oyunca grubunun kendisini memnun ettiğini dile getiren Bakkal, "Dediklerimizi harfiyen yapmaya çalışan oyuncu grubu var. Kısıtlı kadroyla ayakta durmaya çalışıyoruz. Direnişe, inançlı mücadeleye devam." dedi.

Tecrübeli teknik adam, takımının, beraber çalışmaktan, oynamaktan keyif alan, verilen görevi, söyleneni yapmaya gayret eden karakterli oyunculardan kurulu olduğunu vurgulayarak "Maç maç gidiyoruz. Pendik maçıyla devam etmek istiyoruz. İyi bir performans yakalayan takım var. Ben de elimden geldiği kadar bu performansı ayakta tutmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Sakaryaspor, ligin 15. haftasında 8 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Pendik Stadı'nda Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery