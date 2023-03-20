Messi için Barcelona sözleri

Barcelona forması giyen Sergi Roberto, PSG taraftarlarının Lionel Messi'yi ıslıklamasının haksızlık olduğunu dile getirdi. Roberto, Arjantinli yıldızın Barcelona'ya geri dönmesi halinde iyi muamele ile karşılaşacağını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Messi için Barcelona sözleri
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20 Mart 2023 15:52
Barcelona forması giyen Sergi Roberto, Paris Saint-Germain taraftarlarının Lionel Messi'yi ıslıklamasını değerlendirdi.

Fransız ekibinin taraftarlarının Messi'ye haksızlık yaptığını dile getiren Roberto, "Bunun nasıl mümkün olduğunu anlamıyorum. Paris'te iyi sezonlar geçirdi, çok gol attı ve birçok asist yaptı." diye konuştu.

31 yaşındaki futbolcu ayrıca, "Paris Saint-Germain taraftarları Şampiyonlar Ligi'nden elendikleri için Messi'yi suçluyor ama o harika bir oyuncu. Kendi seviyesindeki oyunculara her zaman böyle davranıldığını çok iyi biliyor. Barcelona'ya geri dönerse, burada çok iyi muamele görecektir" ifadelerini kullandı.

PSG taraftarları, ligde Rennes ile oynanan maçta Lionel Messi'yi ıslıklamıştı. PSG, söz konusu maçta sahasında Rennes'e 2-0'lık skorla kaybetmişti.

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