Galatasaray'ın Trabzonspor karşılaşmasında ilk golünü atan Dries Mertesn açıklamalarda bulundu.



Mücadele hakkında konuşan Dries Mertens "Maça kötü başladık, 12. saniyede geriye düştük. İyi bir rakibe karşı oynadık. 1-1'den sonra kendi oyunumuzu bulduk ve kazanmayı bildik." dedi.



Belçikalı yıldız ayrıca "Sakin olmak önemliydi. 1-0'dan sonra aceleci olabilirdik. Sakin kaldık ve ikinci yarı maçı kazandık." ifadelerini kullandı.





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