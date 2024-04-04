Mert Müldür'den 4. asist!

Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel'in yokluğunda formayı kapan Mert Müldür, bulduğu bu şansı iyi değerlendirdi. Milli oyuncu, Adana Demirspor maçında 4. asistini yaptı...

, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mert Müldür'den 4. asist!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Nisan 2024 10:49
Fenerbahçe'de Mert Müldür, Adana Demirspor maçında 4. asistini yaptı...

Bright Osayi-Samuel'in yokluğunda formayı kapan 25 yaşındaki futbolcu, bulduğu bu şansı iyi değerlendirdi.

Milli oyuncu, Alexander Djiku'nun attığı golde asisti yapan isim oldu.

Bu sezon dördüncü asistini yapan Mert, ilk gol sevincini ise Konyaspor karşısında yaşamıştı. Mert, son asistini ise 2-2'lik Alanyaspor maçına yapmıştı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery