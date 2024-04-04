Mert Müldür'den 4. asist!

Fenerbahçe'de Mert Müldür, Adana Demirspor maçında 4. asistini yaptı...
Bright Osayi-Samuel'in yokluğunda formayı kapan 25 yaşındaki futbolcu, bulduğu bu şansı iyi değerlendirdi.
Milli oyuncu, Alexander Djiku'nun attığı golde asisti yapan isim oldu.
Bu sezon dördüncü asistini yapan Mert, ilk gol sevincini ise Konyaspor karşısında yaşamıştı. Mert, son asistini ise 2-2'lik Alanyaspor maçına yapmıştı.
Bright Osayi-Samuel'in yokluğunda formayı kapan 25 yaşındaki futbolcu, bulduğu bu şansı iyi değerlendirdi.
Milli oyuncu, Alexander Djiku'nun attığı golde asisti yapan isim oldu.
Bu sezon dördüncü asistini yapan Mert, ilk gol sevincini ise Konyaspor karşısında yaşamıştı. Mert, son asistini ise 2-2'lik Alanyaspor maçına yapmıştı.