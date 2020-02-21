Mert Hakan ve Erol Bulut: Yüksek gerilim!

MERT HAKAN: "EROL HOCAYA YAPILMIŞ BİR ŞEY DEĞİL"

Süper Lig'de 23. haftanın açılışında Sivasspor'un evinde Alanyaspor ile karşılaştığı maçta Mert Hakan Yandaş'ın attığı gol sonrasında yaptığı gol sevinci gündeme oturdu.Galatasaray ile de adı anılan 25 yaşındaki oyuncu, penaltıdan attığı golün ardından Erol Bulut'un önünde gol sevincini yaşadı ve bu sevinç, Erol Bulut'un Galatasaray'a attıkları gol sonrasında yaptığı sevince benzetilerek sosyal medyada yüzlerce kez paylaşıldı. Alanyaspor kulübesinde bulunanlar da Mert Hakan'ın sevincinin üzerine tepki gösterdi.Mert Hakan, gol sevinci için Erol Bulut'un yanına giderek, yanlış anlaşılma olduğunu belirten hareketler yaptı, Erol Bulut ise Mert Hakan'a hareretli şekilde bir şeyler söyledi.Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, gol sevinciyle ilgili maçın ardından, "Fazla söylenecek bir şey yok, kendisi bana anlattığına göre taraftarla problemi olmuş, onun için yapmış. Ben sadece bizim önümüzde olmaması gerektiğini söyledim. Onun söylediklerine inanıyorum" ifadelerini kullandı.Mert Hakan Yandaş ise, "Bazı kesimler çok çabuk sırtını döndü bize, ben de duygusal biriyim. Kesinlikle Erol hocaya yapılmış bir şey değil, asla Erol hocaya yaptığım bir şey değil, asla böyle bir şey düşünemem. Zaten gözlerimi kapatarak yaptım." dedi.