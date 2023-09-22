Mert Günok, Belçika'da duvar ördü

Beşiktaş, Konferans Ligi D Grubu'ndaki ilk maçta Belçika'da Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı.
Siyah-beyazlıların başarılı kalecisi Mert Günok, Belçika'daki performansıyla dikkat çekti. Deneyimli eldiven, birçok atakta Club Brugge hücumlarına geçit vermedi.
Mert Günok, karşılaşmayı toplamda 8 kurtarışla tamamladı.
Club Brugge karşısında 8 kurtarış yapan milli file bekçisi, Konferans Ligi grup aşamasının ilk haftasında en yüksek sayıya ulaşan isim oldu.
Siyah-beyazlıların başarılı kalecisi Mert Günok, Belçika'daki performansıyla dikkat çekti. Deneyimli eldiven, birçok atakta Club Brugge hücumlarına geçit vermedi.
Mert Günok, karşılaşmayı toplamda 8 kurtarışla tamamladı.
Club Brugge karşısında 8 kurtarış yapan milli file bekçisi, Konferans Ligi grup aşamasının ilk haftasında en yüksek sayıya ulaşan isim oldu.