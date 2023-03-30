Mersin Yenişehir kazandı ve normal sezonu lider tamamladı!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 26. hafta ve normal sezonun son haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında Antalya Toroslar Basketbol'u 94-82 yendi.
Mersin ekibi, normal sezonu 50 puanla lider tamamladı.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Ahmet Kemal Digilli, Haldun Çoban
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 2, Gamze Takmaz 13, Gray 10, Hayes 24, Esra Ural Topuz 8, Özge Özışık 11, Gökşen Fitik, Cansu Köksal Öngüner 8, Sinem Ataş 4, Williams 14,
Antalya Toroslar Basketbol: Hillsman 25, Fitzgerald 34, İlknur Dumlu, Wells 21, Helin Boybeyi, Yağmur Yıldız 2, Tuğçe Murat
1. Periyot: 26-20
Devre: 49-37
3. Periyot: 67-59
Beş faulle çıkan: 39,09 Asena Yalçın (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi)
Mersin ekibi, normal sezonu 50 puanla lider tamamladı.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Ahmet Kemal Digilli, Haldun Çoban
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 2, Gamze Takmaz 13, Gray 10, Hayes 24, Esra Ural Topuz 8, Özge Özışık 11, Gökşen Fitik, Cansu Köksal Öngüner 8, Sinem Ataş 4, Williams 14,
Antalya Toroslar Basketbol: Hillsman 25, Fitzgerald 34, İlknur Dumlu, Wells 21, Helin Boybeyi, Yağmur Yıldız 2, Tuğçe Murat
1. Periyot: 26-20
Devre: 49-37
3. Periyot: 67-59
Beş faulle çıkan: 39,09 Asena Yalçın (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi)
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