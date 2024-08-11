Merkezefendi'nin hedefi Play-Off ve Avrupa

Basketbol Süper Ligi'nde dördüncü sezonunu geçirecek Merkezefendi Belediyesi Basket'te takımı Türkiye Basketbol Ligi'nden beri çalıştıran Antrenör Zafer Aktaş, açıklamalarda bulundu.



Yeni sezonda hedeflerinin Play-Off olduğunu söyleyen Aktaş, "Denizli halkı bize destek olsun. Bugüne kadar süper bir atmosfer oluşturduk. Yeni sezonda Denizlililerin gurur duyacağı bir takım ortaya çıkaracağız ve onlara layık olacağız. Ligin başlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



Denizli'yi Avrupa'ya taşımak istediklerini söyleyen Zafer Aktaş, "Transfer çalışmalarının sonuna geldik, 1-2 oyuncu daha kadroya ekleyeceğiz. Hem savunmada hem de hücumda zevk veren, yüksek tempoda oynayan bir oyuncu grubu oluşturacağız. Bize başarı getirecek oyuncu profillerini tercih ediyoruz. Bu sezon hedefimiz ligi rahat bir noktada bitirmek. Play-In sistemi de bu sezon başlayacak. Ligi 9 ve 10'uncu sırada bitiren takımlar 7 ve 8'inci sırada bitiren takımlarla Play-Off için mücadele edecek. İlk 10'da bitirirsek gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edeceğiz. Hedefimiz Play-Off ve Avrupa için gereken pozisyonu elde etmek" dedi.





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